Ο Σουάρες και οι Legends της Λίβερπουλ στο PRO (vid)

Το MyClub είναι εδώ και κάποια χρόνια κάτι σαν on-line version του Master League καθώς και εκεί δημιουργείς τη δική σου ομάδα, όμως αντιμετωπίζεις real αντιπάλους και όχι μόνο το COM. Κάθε εβδομάδα οι παίκτες έχουν διάφορες προσφορές και ευκαιρίες από το παιχνίδι και από την Πέμπτη (15/02) θα έχουν έστω μικρές πιθανότητες να βάλουν στο ρόστερ τους παίκτες όπως οι Στίβεν Τζέραρντ, Μάικλ Οουεν, Ρόμπι Φάουλερ, Ιαν Ρας, Στιβ ΜακΜάναμαν, Κένι Νταλγκλίς, Κέβιν Κίγκαν. Με την Μπαρτσελόνα είναι επίσημη συνεργάτης του game, ο Λουίς Σουάρες έκανε tweet και μίλησε για τον Στίβεν Τζέραρντ. «Είχε τρομερή μακρινή πάσα. Οι πάσες του έκαναν εύκολη τη δουλειά των επιθετικών. Είχε εκπληκτική αντίληψη του χώρου, ενώ μπορούσες να παίξεις μαζί του το 1-2. Είχα πάντα εξαιρετική συνεργασία μαζί του, στις κινήσεις που έκανε. Ημουν πολύ τυχερός που έπαιξα μαζί του, πραγματικά απόλαυσα τις στιγμές που είχαμε μαζί» είπε ο Ουρουγουανός στο πλαίσιο της εβδομάδας Liverpool.

The pass master! Just like old times with my good friend Steven Gerrard in @officialpes. #YNWA #PES2018 #PES2018Mobile pic.twitter.com/Jh1Tv7WEjI

— Luis Suarez (@LuisSuarez9) February 12, 2018