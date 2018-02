Η Σουόνσι κερδίζει και ο Καρβαλιάλ κερνάει! (vid)

Αρωμα... Πορτογαλίας στη Σουόνσι και οι Ουαλοί πίνουν νερό στο όνομά του Κάρλος Καρβαλιάλ! Δεν είναι μόνο οι νίκες... παραμονής στο πρωτάθλημα, η οχτάρα στο κύπελλο, είναι και ο χαρακτήρας του νέου κόουτς της Σουόνσι, ο οποίος στην τελευταία συνέντευξη Τύπου κέρασε «Pastel de nata» τους δημοσιογράφους και τους φωτογράφους. Μια παραδοσιακή συνταγή της Πορτογαλίας (τάρτα με κρέμα αυγού) που τρέλανε τους Ουαλούς!

Pastéis de nata!

Carlos brings a little bit of home to the press pack ahead of today’s press conference… pic.twitter.com/J0Yoth7JYH

— Swansea City AFC (@SwansOfficial) 8 Φεβρουαρίου 2018