Το «Ολντ Τράφορντ» τίμησε τους νεκρούς του Μονάχου (pics&vid)

Η οικογένεια της Γιουνάιτεντ, φίλοι, παίκτες και συγγενείς των θυμάτων ήταν όλοι εκεί, στο Ολντ Τράφορντ για να κρατήσουν ενός λεπτού σιγής για τα θύματα του Μονάχου! Περισσότεροι από 4500 άνθρωπο τραγούδησε τον ύμνο της ομάδας κι έφεραν στο μυαλό τους, τους 23 ανθρώπους που σκοτώθηκαν στο αεροπορικό δυστήχημα της 6ης Φεβρουαρίου 1958! Ο Ζοσέ Μουρίνιο και ο αρχηγός, Μίλαελ Κάρικ κατέθεσαν στεφάνι, ενώ ο Σερ Αλεξ διάβασε ψαλμούς, ενώ στον επίλογό του έσφιξε τη γροθιά του λέγοντας «Αθάνατοι...». Aξίζει να σημειωθεί, πως το Γουέμπλεϊ φωτίστηκε στα χρώματα της Γιουνάιτεντ για να τιμήσει έτσι τα θύματα.

The arch shines red tonight. #FlowersOfManchester pic.twitter.com/692OAZwwpA

The poignant minute's silence at Old Trafford earlier today #FlowersofManchester pic.twitter.com/i5fjiiR8lH

— Samuel Luckhurst (@samuelluckhurst) February 6, 2018