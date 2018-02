Ο Κόντε μένει μέχρι να... φύγει!

Μπορεί τα σενάρια των Βρετανών να μιλούσαν για απομάκρυνση του Αντόνιο Κόντε από τον πάγκο της Τσέλσι έπειτα από τις διαδοχικές συντριβές, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν ισχύει τη δεδομένη στιγμή. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του «BBC», δεν υπάρχει θέμα απομάκρυνσης του Ιταλού τεχνικού, αφού η ομάδα παραμένει στην τετράδα του πρωταθλήματος, είναι στις «16» κορυφαίες του Champions League και φυσικά μέσα στο κύπελλο. «Μένω εδώ, προσπαθώ να δουλέψω και να βάλω τον εαυτό μου στην πίεση» είπε ο Ιταλός, με τους παίκτες του να τον στηρίζουν. Βέβαια, βρετανικά ΜΜΕ τονίζουν πως η παραμονή του Κόντε ίσως και να συνδέεται με την άρνηση του Λουίς Ενρίκε να βρεθεί στον πάγκο των Μπλε τη δεδομένη στιγμή. Αλλωστε, ο Ισπανός φέρεται να έχει μεταφέρει στους Λονδρέζους πως δεν θέλει στα μέσα της σεζόν να αναλάβει ένα τόσο δύσκολο πλάνο.

Things can only get much, much tougher. pic.twitter.com/NHmCCRoJUk

— B/R Football (@brfootball) February 6, 2018