Λίβερπουλ: «Οι σκέψεις μας στα θύματα της τραγωδίας του Μονάχου» (pic)

Η Λίβερπουλ με ανάρτησή της στα social media θυμήθηκε τα θύματα της αεροπορικής τραγωδίας στο Μόναχο, τονίζοντας ότι κανείς δεν θα ξεχάσει τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους.

«Οι σκέψεις μας με όλους όσους επηρέασε η αεροπορική καταστροφή στο Μόναχο. Πέρασαν 60 χρόνια, αλλά ποτέ δεν θα ξεχαστεί», έγραψε η Λίβερπουλ, ποστάροντας και τη σχετική φωτογραφία.

Our thoughts are with all of those affected by the Munich air disaster.

60 years ago today, but never forgotten. #FlowersOfManchester pic.twitter.com/f6xhP38EYu

— Liverpool FC (@LFC) February 6, 2018