Το ρολόι στο αεροδρόμιο του Μονάχου είναι κολλημένο στις 3.04 μ.μ. Το αεροπλάνο της πτήσης 609 των βρετανικών αερογραμμών που μεταφέρει την αποστολή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από το Βελιγράδι συντρίβεται στην προσπάθεια του πιλότου να το προσγειώσει μέσα σε τρομακτικά κακές καιρικές συνθήκες.

Η ομάδα του Ματ Μπάσμπι προέρχεται από την πρόκριση στους «4» του Κυπέλλου Πρωταθλητριών με το εκτός έδρας 3-3 επί του Ερυθρού Αστέρα και είναι το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου. Ωστόσο, η μοίρα είχε διαφορετικά πλάνα για τα τρομερά μωρά του Μπάσμπι.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της 6ης Φεβρουαρίου, το ελικοφόρο Airspeed Ambassador προσγειώθηκε στο Μόναχο για ανεφοδιασμό. Το μοιραίο συνέβη στις 3:04 τα ξημερώματα, κατά την τρίτη προσπάθεια απογείωσης, λόγω χιονοθύελλας. Το αεροπλάνο απέτυχε να κερδίσει ύψος και κατέπεσε σ' ένα χωράφι δίπλα στο αεροδρόμιο.

Επτά παίκτες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρήκαν ακαριαίο θάνατο. Οι Τζεφ Μπεντ, Ρότζερ Μπερν, Έντι Κόλμαν, Μαρκ Τζόουνς, Ντέιβιντ Πεγκ, Τόμι Τέιλορ και Λάιαμ Γουίλαν άφησαν την τελευταία τους πνοή στο παγωμένο Μόναχο. Το μεγαλύτερο αστέρι εκείνης της εποχής ο Ντάνκαν Έντουαρντς ξεψύχησε 15 μέρες αργότερο στο νοσοκομείο «Ρεχτς Ντερ Ιζάρ» σε ηλικία 22 ετών. Πέθαναν επίσης επτά δημοσιογράφοι, τέσσερα στελέχη της ομάδας, δύο μέλη του πληρώματος και δύο φιλάθλοι, αλλά και ο ένας πιλότος του αεροπλάνου.

Η είδηση «πάγωσε» τον φίλαθλο κόσμο, όχι μόνο στο Νησί. Η νεανική και ταλαντούχα ομάδα της Μάντσεστερ, εξ ου και το προσωνύμιο Μπέμπηδες, βρέθηκε ξαφνικά χωρίς 8 επίλεκτα στελέχη της στο πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα του κόσμου.

Οι γερμανικές αρχές κατηγόρησαν τον πιλότο Τζέιμς Θέιν ως υπαίτιο του δυστυχήματος, επειδή δεν ολοκλήρωσε τη διαδικασία αποπαγοποίησης των φτερών του αεροπλάνου. Η British Airways τον απέλυσε αμέσως και χρειάστηκαν 10 χρόνια δικαστικών αγώνων για να απαλλαγεί από κάθε κατηγορία. Όμως, ο Θέιν είχε εγκαταλείψει τους ουρανούς και ασχολείτο με κάτι πιο γήινο, την εκτροφή πουλερικών.

Το μέλλον της Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ μετά το δυστύχημα φάνταζε δυσοίωνο, χωρίς 10 πρωτοκλασάτους ποδοσφαιριστές της (εκτός από τους 8 νεκρούς, 2 ακόμη αποσύρθηκαν από την ενεργό δράση λόγω των σοβαρών τραυμάτων τους) και με τον Ματ Μπάσμπι στο νοσοκομείο βαριά τραυματισμένο. Όμως, οι εναπομείναντες παίκτες, μαζί με αρκετούς εφήβους, έδειξαν χαρακτήρα και κατόρθωσαν να φθάσουν ως τον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας, όπου έχασαν με 2-0 από την Μπόλτον.

Ο προπονητής της ομάδας Ματ Μπάσμπι, που εν τω μεταξύ είχε αναρρώσει από τα σοβαρά τραύματά του, ξεκίνησε την επόμενη αγωνιστική περίοδο (1958-1959) τη δημιουργία μιας νέας γενιάς μπέμπηδων. Το 1967 η ομάδα αυτή, με επικεφαλής τους διασωθέντες από το δυστύχημα Μπόμπι Τσάρλτον και Μπίλ Φόουκς, αλλά και τον νεαρό Τζορτζ Μπεστ, κατέκτησε το πρώτο Κύπελλο Πρωταθλητριών για την Αγγλία, συντρίβοντας την Μπενφίκα με 4-1. Η αεροπορική τραγωδία του Μονάχου, όπως έμεινε στην ιστορία, βοήθησε να καλλιεργηθεί ο μύθος της ομάδας και σήμερα η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι ίσως η δημοφιλέστερη ποδοσφαιρική ομάδα του πλανήτη.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κάθε χρόνο τιμά την τραγική επέτειο ενώ είναι χαρακτηριστικό το ρολόι έξω από το Ολντ Τράφορντ που έχει σταματήσει σε εκείνη την ώρα, ενώ στο σημείο της τραγωδίας, στο Kirchtrudering υπάρχει μια αναμνηστική πλακέτα που θυμίζει τους αδικοχαμένους Άγγλους.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για να τιμήσει τη μνήμη των θυμάτων έχει ετοιμάσει μία ειδική τελετή στο Ολντ Τράφορντ, ενώ ειδικές εκδηλώσεις έγιναν καιι λίγο πριν ξεκινήσει η σαββατιάτικη αναμέτρηση με τη Χάντερσφιλντ.

