Έφυγαν πριν το ημίχρονο από το Emirates οι οπαδοί της Έβερτον (vid)

Η Έβερτον γνώρισε τη συντριβή με 5-1 στο Emirates από την Άρσεναλ, ενώ ήδη από το ημίχρονο οι «Κανονιέρηδες» βρίσκονταν μπροστά στο σκορ με 4-0.

Οπαδοί της Έβερτον που κάνανε το ταξίδι από το Λίβερπουλ ήταν πολύ απογοητευμένοι από την εικόνα της ομάδας τους και αρκετοί από αυτούς ακόμα και πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο είχαν αρχίσει να αποχωρούν από τις εξέδρες του Emirates!

Everton fans leaving there end during Everton's game against Arsenal at the Emirates before the half time whistle. pic.twitter.com/r2UB04szaZ

— Mootaz Chehade (@MHChehade) February 3, 2018