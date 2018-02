Γιουνάιτεντ για το δυστύχημα του Μονάχου: «Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ»! (vid)

Οσα χρόνια κι αν περάσουν, δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Εκείνη η στιγμή, στην οποία έχει μείνει το ρολόι του Μονάχου, ήταν που άλλαξε την ιστορία του club. Καθώς στις 6 Φεβρουαρίου συμπληρώνονται 60 χρόνια από το δυστύχημα που ξεκλήρισε την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ του 1958, η οικογένεια της ομάδας απότισε φόρο τιμής στα θύματα της αεροπορικής τραγωδίας, λίγο πριν ξεκινήσει η σαββατιάτικη αναμέτρηση με τη Χάντερσφιλντ.

We will never forget. pic.twitter.com/Bjo3QrvnmS

