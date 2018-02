Ο Αλέξις Σάντσες βρήκε πρώτη φορά δίχτυα με τη φανέλα της Γιουνάιτεντ και η Μάντσεστερ επικράτησε 2-0 της Χάντερσφιλντ εντός έδρας. Στο -13 η διαφορά από τη Σίτι για τους «Κόκκινους». Ο Χιλιανός είχε πάθος, έμπαινε σε όλες τις φάσεις, κέρδισε πέναλτι, αλλά και έχασε πολλές φορές τη μπάλα! Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά, πίεσαν και στο 8ο λεπτό είχαν την πρώτη καλή ευκαιρία, αλλά ο Λίνγκαρντ δεν μπόρεσε να νικήσει τον Λεσλ. Στο 20' ο Μουρίνιο διαμαρτυρήθηκε έντονα, όταν ο Κονγκολό σε διεκδίκηση έριξε άσχημα στο έδαφος τον ΜακΤόμινεϊ, αλλά ο διαιτητής δεν είδε παράβαση. Η Μάντσεστερ ήταν καλύτερη, αλλά δεν μπορούσε να βρει χώρους για να απειλήσει. Μάλιστα, διαμαρτυρήθηκε ακόμα μια φορά για πέναλτι σε πέσιμο του Αλέξις στη μικρή περιοχή! Στην επανάληψη ήταν πιο ουσιαστικά και στο 55' ήρθε το γκολ. Ο Μάτιτς με ωραίο κόψιμο άρχισε τη φάση, ο Μάτα έκανε τη σέντρα και ο Λουκάκου με ιδανικό τελείωμα πέτυχε το 12ο του γκολ στη φετινή Premier League! H πίεση της Μάντσεστερ αυξήθηκε και στο 68' σφραγίστηκε η νίκη. Ο Σάντσες κέρδισε έξυπνα το πέναλτι, ανέλαβε την εκτέλεση, νικήθηκε αρχικά από τον Λεσλ, αλλά πήρε το ριμπάουντ και διαμόρφωσε το 2-0! Ο ρυθμός έπεσε στη συνέχεια, Λουκάκου και Πογκμπά είχαν δυο καλά σουτ, χωρίς όμως κάτι ουσιαστικό.

32 - Alexis Sanchez has lost possession of the ball more often today than any Manchester United player has in any Premier League game this season. Loose.

— OptaJoe (@OptaJoe) February 3, 2018