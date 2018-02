Η ήττα έφερε γκρίνια στο στρατόπεδο της Γιουνάιτεντ με τον Μουρίνιο να έχει πολλά παράπονα από τον Πογκμπά. Οι δυο τους είχαν ένα έντονο επεισόδιο στην πλάγια γραμμή με τον Μουρίνιο να είναι σε έξαλλη κατάσταση και στη συνέχεια να αντικαθιστά τον Γάλλο άσο περνώντας στη θέση του τον Χουάν Μάτα.

Pogba doesn’t want to listen to Mourinho’s instructions?

Ok, off you come son. #mufc pic.twitter.com/a0hDLLCOEz

— Man Utd Universe (@ManUtdUniverse) January 31, 2018