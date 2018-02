Γιατί ο Μουρίνιο έκανε αλλαγή τον Φελαϊνί μέσα σε επτά λεπτά! (vid)

Ο Βέλγος μέσος πέρασε στη θέση του Λίνγκαρντ στο 63' και επτά λεπτά αργότερα έγινε αλλαγή, με τον Μουρίνιο να περνά στο παιχνίδι τον Ερέρα στο 70'!

Ο Φελαϊνί βγαίνοντας κάτι είπε με τον Μουρίνιο και έφυγε κατευθείαν για τα αποδυτήρια και οι κακές γλώσσες μιλούν ήδη για καψώνι του Πορτογάλου προπονητή!

Ωστόσο, όπως φαίνεται, μάλλον πρόκειται για τραυματισμό, όπως παραδέχθηκε και αργότερα στη συνέντευξη Τύπου ο ίδιος ο Μουρίνιο.

Fellaini GO IN and GO OUT #Fellaini #Tottenham #TOTMUN #ManchesterUnited pic.twitter.com/mzTgVYSX1E

