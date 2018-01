Σέντρα για το ξεκίνημα, γέμισμα, κόντρα, γκολ. Ο Ερικσεν σκόραρε στο Τότεναμ-Γιουνάιτεντ στα 11 δευτερόλεπτα. Προκειται για το δεύτερο ταχύτερο γκολ στην ιστορία της Premier League. Το ρεκόρ το κρατάει ο Λέντλι Κινγκ επίσης με την Τότεναμ σε ένα παιχνίδι με την Μπράντφορντ, σκοράροντας μόλις ένα δευτερόλεπτο νωρίτερα.

Christian Eriksen scores after just 11 seconds against Manchester United

