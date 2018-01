Πήρε ταλέντο από τη Νέα Υόρκη η Σίτι!

Στη Σίτι θα συνεχίσει την καριέρα του ο Τζακ Χάρισον, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2021! Ο 21χρονος μέσος επιστρέφει στο Νησί, καθώς οι Πολίτες παρακολούθησαν την εξαιρετική χρονιά του στο MLS με τη φανέλα της Νέας Υόρκης, όπου σε 59 ματς πέτυχε 14 γκολ. «Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πατρίκ Βιεϊρά και το τεχνικό τιμ για τη βοήθειά του. Ανυπομονώ να δοκιμάσω την τύχη μου στην Αγγλία» τόνισε ο Χάρισον, ο οποίος θα δοθεί στη Μίντλεσμπρο ως δανεικός μέχρι το καλοκαίρι.

We are delighted to announce the signing of @Harrison_Jack11 from @NYCFC.

He now joins @Boro on loan until the end of the season.

Good luck, Jack! https://t.co/k9kxoLEPKp

— Manchester City (@ManCity) January 30, 2018