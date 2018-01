Ακόμα μια δαπανηρή μεταγραφή αμυντικού για τη Μάντσεστερ Σίτι, η οποία, όπως αναμενόταν, ανακοίνωσε την απόκτηση του Αϊμερίκ Λαπόρτ από την Αθλέτικ Μπιλμπάο.

Οι «Πολίτες» έβγαλαν από τα ταμεία τους 65 εκατομμύρια ευρώ για να κάνουν δικό τους τον Λαπόρτ, με τον διεθνή με την Ελπίδων της Γαλλίας να υπογράφει συμβόλαιο με τη Σίτι ως το καλοκαίρι του 2023.

January 30, 2018