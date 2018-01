Μπορεί Νιούκαστλ και Ιντερ να είχαν κάνει κρούση στον Στάριτζ για εξάμηνο δανεισμό, ωστόσο ο επιθετικός της Λίβερπουλ προτίμησε τη Γουέστ Μπρομ. Ο Αγγλος φορ ανακοινώθηκε κι επίσημα από τους Baggies μέχρι το καλοκαίρι και στόχος του είναι να πείσει τον Σάουθγκεϊτ για μια θέση στο Μουντιάλ!

.@England striker @DanielSturridge has joined us on loan for the remainder of the season...#WBA https://t.co/3HWkd6zO2x

— West Bromwich Albion (@WBA) January 29, 2018