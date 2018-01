Γλίτωσε τα χειρότερα ο Σανέ από το δολοφονικό τάκλιν (vid)

Ο Τζο Μπένετ της Κάρντιφ στο ματς Κυπέλλου με τη Σίτι, μπορεί να τη γλίτωσε με κίτρινη κάρτα, αλλά και ο Λίροϊ Σανέ απέφυγε τα χειρότερα. Το δολοφονικό τάκλιν του πρώτου υποχρέωσε τον Γερμανό μεσοεπιθετικό να αποχωρήσει τραυματίας, αλλά ο ίδιος με ανάρτησή του στο Twitter εξήγησε ότι δεν έχει κάτι πολύ σοβαρό. Υπέστη όμως κάποια ρήξη συνδέσμου στον αστράγαλο και δεν υπήρξε ακριβής ενημέρωση για τη διάρκεια της απουσίας του. Υπολογίζεται όμως ότι μπορεί να ξεπεράσει τις τέσσερις βδομάδες.

Thanks for all your messages yesterday and today! I suffered ankle ligament damage, but I think it isn't as bad as it looked. My rehab will start soon and I'm motivated to be back on the pitch as soon as possible! #inSané #LS19 @ManCity pic.twitter.com/WQCpdFrgjO

Joe Bennett was VERY lucky to avoid a red card for that tackle on Leroy Sane yesterday

The commentator wasn't too happy about it either... pic.twitter.com/Gh36iuiHXF

