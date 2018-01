Το υπέροχο γράμμα του Μουρίνιο σε 94χρονο φίλο της Γιουνάιτεντ (pics)

Ο Ζοσέ Μουρίνιο έδειξε το κοινωνικό του πρόσωπο με μια υπέροχη κίνηση. Ο Πορτογάλος έστειλε γράμμα συμπαράστασης στον 94χρονο φίλαθλο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Φρεντ Σκόφιλντ, ο οποίος βρίσκεται στο στάδιο ανάρρωσης έπειτα το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη. Αξίζει να σημειωθεί, πως το γεγονός το έκανε γνωστό στους ανθρώπους της Γιουνάιτεντ, ο εγγονός του φίλου της Γιονάιτεντ και τα αντανακλαστικά των Κόκκινων και του Μουρίνιο ήταν άμεσα.

«Αγαπητέ Φρεντ,

Ενημερωθήκαμε για την υπέροχη προσήλωσή σου στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ήθελα απλά να σε ευχαριστήσω για την πιστή στήριξη σου στο σύλλογο. Ο ενθουσιασμός των φιλάθλων συνεχίζει να με αφήνει έκπληκτο.

Καταλαβαίνω πως πέρασες μία δύσκολη περίοδο πρόσφατα, αλλά ελπίζω ότι αυτό το γράμμα θα σε βοηθήσει να γνωρίζεις ότι εγώ, οι παίκτες και το τεχνικό τιμ σε σκεφτόμαστε.

Με εκτίμηση, Ζοζέ Μουρίνιο"»

