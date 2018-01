«Έκλεισε» το deal με Ομπαμεγιάνγκ η Άρσεναλ!

Θέλτα - Μπέτις με προσφορά ημέρας*, αμέτρητα ειδικά στοιχήματα και forzato cashout*! (21+) * Ισχύουν Οροι και Προϋποθέσεις

Παίκτης της Άρσεναλ θα πρέπει να θεωρείται πλέον ο Πιέρ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ καθώς όπως αποκάλυψε ο γνωστός Ισπανός δημοσιογράφος Γκιγέμ Μπαλαγκέ, οι δύο σύλλογοι δώσανε οριστικά τα χέρια στα 63 εκατομμύρια ευρώ (55,5 εκατομμύρια λίρες) για τη μετακίνηση του Γκαμπονέζου φορ στους «Κανονιέρηδες».

Άρσεναλ και Ντόρτμουντ, άλλωστε, βρίσκονταν πολύ κοντά σε συμφωνία μετά από διαπραγματεύσεις αρκετών ημερών, με τους ανθρώπους των «Κανονιέρηδων» να πηγαίνουν στη Γερμανία για να πετύχουν το deal.

Η Άρσεναλ «σπάει» το μεταγραφικό της ρεκόρ για να φέρει τον Ομπαμεγιάνγκ στο Βόρειο Λονδίνο, με τον 28χρονο επιθετικό να αμείβεται με εβδομαδιαίες απολαβές 180.000 λιρών!

Την ίδια στιγμή η Ντόρτμουντ φαίνεται πως έχει βρει τον αντικαταστάτη του Ομπαμεγιάνγκ, φτάνοντας σε συμφωνία με τον Μισί Μπατσουαγί της Τσέλσι.

Πλέον οι εξελίξεις θα «τρέξουν» με τον Ομπαμεγιάνγκ να αναμένεται να ταξιδέψει στο Λονδίνο για να περάσει τα απαραίτητα ιατρικά τεστ και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή στην Άρσεναλ.

ALL DONE! @Aubameyang7 will be #AFC player pending medical. Fixed fee of £53m with £2.5m adds on if major trophies won, pass CL group stage (so pays itself). Wages not even half what Alexis wanted. Not the only deal #AFC working on

https://t.co/ExkYKc5j3S pic.twitter.com/o663v8kszE

— Guillem Balague (@GuillemBalague) January 29, 2018