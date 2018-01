Δολοφονικό τάκλιν σε Σανέ (vid)

Ο Σανέ έκανε μια απίθανη, εντυπωσιακή κούρσα από τη μια εστία στην άλλη, αλλά ο Μπένετ φρόντισε να του κόψει το δρόμο με ένα πολύ σκληρό τάκλιν. Ο Γερμανός αποχώρησε από το ματς και τη θέση του πήρε ο Αγουέρο. Μάλιστα, η Γερμανική Ομοσπονδία σε ανάρτησή της... ζήτησε από την Κάρντιφ να μην τραυματίζουν τους παίκτες της ενόψει Μουντιάλ!

Leroy Sane on the receiving end of a horror tackle in the #FACup ... pic.twitter.com/SR88ohHRW7

Hey, @CardiffCityFC. Just letting you know, we have a really important tournament in the summer. Please don't hurt our players. Thanks, #DieMannschaft #inSane

— Germany (@DFB_Team_EN) January 28, 2018