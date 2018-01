Πρότεινε για προπονητή στην Άρσεναλ τον Ντόναλντ Τραμπ! (pic)

Ο Μόργκαν πήρε συνέντευξη από τον Ντόναλντ Τραμπ, η οποία θα προβληθεί την Κυριακή στο Ηνωμένο Βασίλειο, με τον γνωστό δημοσιογράφο να αποκαλύπτει και ένα περιστατικό που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της συνάντησης τους.

Ο Μόργκαν, που είναι γνωστός οπαδός της Άρσεναλ, χάρισε μια φανέλα των «Κανονιέρηδων» στον Αμερικανό πρόεδρο με τον αριθμό 45 και έγραψε αστειευόμενος στο twitter ότι του πρότεινε να αντικαταστήσει τον Αρσέν Βενγκέρ στον πάγκο!

Η... απάντηση αναμένεται να γίνει γνωστή την Κυριακή, όταν προβληθεί η συνέντευξη, ωστόσο ήδη ο άσος της Άρσεναλ, Έκτορ Μπεγερίν απάντησε στον Μόργκαν: «Ελπίζω ότι είπε όχι»!

*WORLD EXCLUSIVE*

The moment I invite President Trump to be Arsenal's new manager - because he'd build a strong defensive wall, have an attacking philosophy & want to win big trophies at all costs.

See his hilarious response on Sunday night, ITV, 10pm. #TrumpMorgan pic.twitter.com/pVZdFD6N0J

— Piers Morgan (@piersmorgan) January 26, 2018

Και η απάντηση του Μπεγερίν: