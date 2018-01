Ελνένι σε Σάντσες: «Μείναμε μόνο όσοι παλεύουμε για την Άρσεναλ» (pic)

Η Άρσεναλ κέρδισε με 2-1 την Τσέλσι και προκρίθηκε στον τελικό του Λιγκ Καπ, όπου θα αντιμετωπίσει την Μάντσεστερ Σίτι. Έτσι, ο Ελνένι βρήκε την ιδανική ευκαιρία να ρίξει τα... καρφιά του στον Αλέξις Σάντσες, που ολοκλήρωσε την μεταγραφή του στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

«Τώρα, υπάρχουν μόνο οι παίκτες που παλεύουν κάθε λεπτό για το σήμα και τους οπαδούς», έγραψε ο Αιγύπτιος μέσος, χρησιμοποιώντας το hashtag #WeAreTheArsenal.

Now there are players fighting every minute for the logo and the fans #WeAreTheArsenal

Wembley time pic.twitter.com/reiS70hMRd

— Mohamed ELNeny (@ElNennyM) January 25, 2018