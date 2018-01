Ο Αντεν Φλιντ έκανε το post στο twitter. Ο άσος της Μπρίστολ έγραψε ότι ζήτησε το μπουφάν του τεχνικού της Μάντσεστερ Σίτι με αντάλλαγμα τη φανέλα του, όμως ο Καταλανός δεν ψήθηκε από το deal…

Asked pep to swap his stone island jacket for my shirt.. he declined. pic.twitter.com/PLwTwvzg1M

— Aden Flint (@AFlint4) January 24, 2018