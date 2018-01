Ξενέρωσαν οι οπαδοί της Λιντς με το νέο σήμα της ομάδας! (vid)

Το παραδοσιακό σήμα της Λιντς ανήκει πλέον στο παρελθόν καθώς αντικαταστάθηκε με ένα καινούργιο, όπου ένας άνδρας σφίγγει τη γροθιά του και την τοποθετεί στο σημείο της καρδιάς, κάτι που αποτελεί χαρακτηριστική κίνηση οπαδών και παικτών της ομάδας.

Με το νέο σήμα η Λιντς προσπάθησε να αποτυπώσει τον στενό δεσμό των οπαδών με την ομάδα, ωστόσο οι περισσότεροι από τους φίλους των «Παγωνιών» δεν έμειναν καθόλου ευχαριστημένοι από το νέο σήμα της ομάδας, εκφράζοντας το στα social media.

Δείτε και το βίντεο που ετοίμασε η Λιντς:

| Celebrating fans at the heart of our identity #MOT #LUFC pic.twitter.com/TjdaFUT19X