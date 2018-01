Η Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε τον Αλέξις Σάντσες με υπέροχο βίντεο (vid)

Ηταν δεδομένη η ανταλλαγή του με τον Χένρικ Μχιταριάν, αλλά το σίριαλ είχε κάμποσα επεισόδια. Τελικά ανακοινώθηκε με κάθε επισημότητα και μάλιστα με ένα πολύ όμορφο βίντεο από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο Αλέξις Σάντσες θα είναι παίκτης της για τα επόμενα 4,5 χρόνια.

Για τον 29χρονο Χιλιανό επιθετικό έχει κυκλοφορήσει ότι το βδομαδιάτικό του θα αγγίξει τις 450.000 λίρες. Ετσι θα ξεπεράσει κατά πολύ τον Πολ Πογκμπά και θα γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην Premierl League. Θα φορέσει το Νο7, το οποίο θεωρείται το πιο θρυλικό στους Κόκκινους Διαβόλους.

Ο Αλέξις Σάντσες αποχώρησε έπειτα από 3,5 σεζόν από την Αρσεναλ, όπου σκόραρε 60 φορές σε 120 αγώνες πρωταθλήματος και η Γιουνάιτεντ γίνεται η έβδομη ομάδα της καριέρας του μετά τις Κομπρελόα, Ουντινέζε, Κόλο Κόλο, Ρίβερ Πλέιτ, Μπαρτσελόνα, Αρσεναλ.

We are delighted to announce the signing of @Alexis_Sanchez from Arsenal.

Full details: https://t.co/nUitNnNbV9 pic.twitter.com/S3ft22e7Jo

— Manchester United (@ManUtd) January 22, 2018