Εβαλε το κινητό πάλι στην τσέπη του. Εριξε λίγο νερό στο πρόσωπό του, σήκωσε την βαλίτσα και έκλεισε την πόρτα του δωματίου. Προσπαθούσε να βάλει σε μια σειρά τις σκέψεις που είχαν υπερχειλίσει το μυαλό του. Κάθε του βήμα και μια εικόνα. Από το παρελθόν του αλλά και από το μέλλον. Κυρίως από αυτό...

«Ετοιμάσου μικρέ. Πετάς για Λονδίνο. Σε θέλει η Αρσεναλ». Ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος γνώριζε ότι Πρωτοχρονιά δεν θα κάνει στα Γιάννενα. Δεν γνώριζε όμως που θα τον βρει η πρώτη μέρα του 2018. Είχε ακούσει για το ενδιαφέρον της Ουντινέζε. Ηξερε πολύ καλά ότι ο Ολυμπιακός έχει συζητήσει ήδη για εκείνον. Διάβαζε για την Βέρντερ...

Αλλά Λονδίνο; Αρσεναλ; Premier League; Πως να τιθασεύσει την χαρά του και ταυτόχρονα το άγχος της στιγμής; Πριν από δύο χρόνια είχε ακούσει να του λένε πως «δεν κάνεις μικρέ, καλύτερα ν' αλλάξεις επάγγελμα» και ξαφνικά μαθαίνει πως το επόμενο ραντεβού του είναι με τον Αρσέν Βενγκέρ για να υπογράψει με την Αρσεναλ.

Ο Ντίνος μόλις είχε κάνει check-in κι ανέβαινε την σκάλα του αεροπλάνου. Οι σκέψεις του αυξάνονταν. Εβαλε το κινητό του σε flight mode και προσπάθησε να χαλαρώσει. Μάταια... Το «Welcome to London» τον προσγείωσε στη νέα του πραγματικότητα.

Μία αληθινά ποδοσφαιρική ιστορία μόλις άρχιζε...

Ο ΣΚΑΟΥΤΕΡ

Στα ποδοσφαιρικά παραμύθια υπάρχουν scouter, μάνατζερ, προπονητές, πρόεδροι, ποδοσφαιριστές. Οι καλοί χαρακτήρες, οι κακοί της ιστορίας και οι στιγμές. Στιγμές που όταν συμβαίνουν δεν τις καταλαβαίνει κανείς όλα όταν διαβάζεις ξανά το... βιβλίο συνειδητοποιείς το ρόλο που είχαν για να υπάρξει happy end.

Οπως για παράδειγμα το ματς του ΠΑΣ Γιάννινα με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι (9 Σεπτεμβρίου, 3η αγωνιστική). Ανθρωπος της Βέρντερ Βρέμης βρέθηκε στα Δυτικά Προάστια έχοντας στο μπλοκάκι του παίκτες του Ατρομήτου που ήθελε να τσεκάρει. Φεύγοντας το όνομα που είχε σημειώσει ήταν «Konstantinos Mavropanos». Θέλοντας να συλλέξει περισσότερα στοιχεία ρωτάει τον Κώστα Φάρρα (τον άνθρωπο που έκανε τελικά την δουλειά στην Αρσεναλ ως μάνατζερ του Ντίνου) ο οποίος από την μεριά του ενημερώνει άμεσα τον Σβεν Μίσλιντατ.

Ποιος είναι ο κύριος; Με αρκετές λεπτομέρειες μπορείτε να διαβάσετε το θέμα του Δημήτρη Βέργου για τον άνθρωπο που άλλαξε την Ντόρτμουντ και τον απέκτησε ο Αρσέν Βενγκέρ. Ο Σβεν Μίσλιντατ ήταν ακόμα στην Μπορούσια κι έχοντας κάνει ήδη δουλειά με τον Κώστα Φάρρα (τον Αργύρη Καμπετσή σε μια... αρπαγή από τον Ολυμπιακό) έβαλε στη (τεράστια) λίστα του και τον 20χρονο κεντρικό αμυντικό του ΠΑΣ.

Εως εκεί ωστόσο. Ο Μίσλιντατ απλά παρακολουθούσε τις εξελίξεις -μέσω του Φάρρα- την ίδια ώρα που η Βέρντερ έστειλε πέντε διαφορετικούς ανθρώπους για τσεκάρει τον Μαυροπάνο σε διαφορετικά παιχνίδια. Ταυτόχρονα, ο Ολυμπιακός όχι μόνο παρακολουθούσε τον 20χρονο κεντρικό αμυντικό αλλά είχε κάνει και κρούση στην διοίκηση του ΠΑΣ για να μάθει απαιτήσεις...

Η ΠΙΕΣΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

Μέχρι τον Δεκέμβριο δεν είχε προκύψει κάτι επίσημο. Τον μικρό συνέχισε να τον παρακολουθεί η Βέρντερ αλλά ήδη στην Γερμανία το όνομα είχε «σπάσει». Οπως εξηγεί στον Θοδωρή Βασίλη σε μία μεγάλη συνέντευξη, ο Γιώργος Χριστοβασίλης δεν ήταν μόνο η Βέρντερ πλέον. Αμβούργο, Λειψία και φυσικά Ντόρτμουντ παρακολουθούσαν τον Μαυροπάνο.

Ωστόσο η πρώτη ομάδα που όχι απλά κοιτούσε αλλά έκανε κι επίσημη πρόταση στον ΠΑΣ ήταν η Ουντινέζε. Οι Ιταλοί έδιναν 1,2 εκατ. ευρώ για τον Μαυροπάνο και ταυτόχρονα πίεζαν την ομάδα των Ιωαννίνων να τελειώσουν γρήγορα την μεταγραφή. Το δίκτυο του ιταλικού συλλόγου γνώριζε πολύ καλά πως όσο θα περνάνε οι μέρες τόσο πιο δύσκολο θα γίνεται το πιθανό deal μιας και θα ο μικρός θα έβγαινε σε... πλειστηριασμό χωρίς να το θέλει ούτε ο ΠΑΣ ούτε φυσικά και ο παίκτης. Τα νέα στην (μανατζερική) πιάτσα μαθαίνονται γρήγορα. Οπως φυσικά το έμαθε και η Βέρντερ η οποία έδινε στον ΠΑΣ 1,5 εκατ. ευρώ.

Αυτή ήταν και η απάντηση του Χριστοβασίλη στον Ολυμπιακό όταν οι «ερυθρόλευκοι» θέλησαν ν' αγοράσουν τον 20χρονο κεντρικό αμυντικό. «Υπάρχει η συγκεκριμένη πρόταση από την Βρέμη...». Οι μέρες μέσα στον Δεκέμβρη περνούσαν. Ο Μαυροπάνος καταλάβαινε ότι είναι πολύ κοντά σε μεταγραφή στο εξωτερικό, ο ΠΑΣ ήθελε να χειριστεί όσο το δυνατόν καλύτερα την μεταγραφή (και για οικονομικό όφελος του συλλόγου βεβαίως) και η Ουντινέζε (κυρίως) μαζί με την Βέρντερ πίεζαν για να τελειώσει την μεταγραφή...

Ο ΜΑΝΑΤΖΕΡ

Πως μπήκε η σφήνα η Αρσεναλ όμως και «έκλεψε» μέσα σε τρεις μέρες τον Μαυροπάνο; Κάπου εδώ μπαίνει πολύ δυναμικά στην ιστορία ο ατζέντης του 20χρονου, Κώστας Φάρρας. Μαθαίνοντας πως η Βέρντερ είναι πολύ κοντά στην απόκτησή του (είχε κάνει καλύτερη πρόταση από την Ουντινέζε) ενημέρωσε τον Σβεν Μίσλιντατ.

Από τις 20 Νοεμβρίου ο Γερμανός γνώριζε πως θα είναι ο νέος chief scout της Αρσεναλ ο οποίος όμως επίσημα θα έπιανε δουλειά από 1/1 του 2018... Προφανώς και ετοίμαζε τη νέα του μέρα και γνωρίζοντας πλέον όλες τις λεπτομέρειες για τον Μαυροπάνο επικοινώνησε με τους ανθρώπους του ΠΑΣ.

Στις 24 Δεκεμβρίου χτυπάει το τηλέφωνο του Γιώργου Χριστοβασίλη από το Λονδίνο. Ο Σβεν Μίσλιντατ ενημερώνει πως από 1η Ιανουαρίου αναλαμβάνει κι επίσημα τα καθήκοντα του chief scout στην Αρσεναλ και θέλει η πρώτη του μεταγραφή να είναι ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος. Εξήγησε δύο πράγματα στον πρόεδρο του ΠΑΣ:

Α) Να μην βγει το παραμικρό στην δημοσιότητα

Β) Να γίνουν άμεσα οι διαδικασίες...



ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Στόματα ερμητικά κλειστά. Πλέον εκτός από την Ουντινέζε και την Βέρντερ που πίεζαν τον ΠΑΣ για να τελειώσει η μεταγραφή υπήρχε και ο μικρός ο οποίος από την αγωνία του ήθελε να μάθει τι θα γίνει στη συνέχεια. Ο Ντίνος ενημερώθηκε από την διοίκηση να επιστρέψει στην Αθήνα και να μην κάνει προπονήσεις με τον ΠΑΣ μετά τα Χριστούγεννα και μόλις τελείωσε η άδεια που είχε δώσει ο Γιάννης Πετράκης... Η μεταγραφή ήταν πιο κοντά από ποτέ αλλά ουδείς γνώριζε για ποια ομάδα...

Μόνο ο Χριστοβασίλης, ο Φάρρας και φυσικά ο Μίσλιντατ γνώριζαν πως στο κόλπο είναι και η Αρσεναλ. Ούτε οι γονείς του Κωνσταντίνου δεν γνώριζαν πως υπάρχει και η προοπτική της Αρσεναλ. Το έμαθαν όταν το άκουσε για πρώτη φορά το παιδί τους. Με τις μέρες να περνάνε όλοι υπέθεταν πως ο 20χρονος θα φτιάξει βαλίτσες για Βρέμη μιας και ήταν η καλύτερη (φανερή) πρόταση στον ΠΑΣ. Πιθανότατα και ο ίδιος.

Στις 29 Δεκεμβρίου υπήρξε νέο τηλέφωνο από την Αρσεναλ. Ο CEO των «κανονιέρηδων», Ιβαν Γκαζίδης ενημέρωσε τον Γιώργο Χριστοβασίλη πως την Πρωτοχρονιά περιμένουν τον Μαυροπάνο στο Λονδίνο για να τελειώσει η μεταγραφή. Η πρόταση; Σχεδόν 2,5 εκατομμύρια ευρώ! Η προϋπόθεση για να μη χαλάσει το πολύ προχωρημένο deal πλέον ήταν να μην βγει τίποτα προς τα έξω. Γι' αυτό και το τεράστιο άγχος από πλευράς ΠΑΣ, όταν το gazzetta.gr αποκάλυψε την μεταγραφή στην Αρσεναλ στις 2 Ιανουαρίου πριν καν ολοκληρωθεί το τυπικό της υπόθεσης.

Στις 29 Δεκεμβρίου λοιπόν ο Ντίνος μαθαίνει για πρώτη φορά ότι η Αρσεναλ όχι μόνο ενδιαφέρεται αλλά πιθανότατα θα είναι και η επόμενη ομάδα του. Την Πρωτοχρονιά μαζί με τον γιο του Χριστοβασίλη, Παναγιώτη και την δικηγόρο του ΠΑΣ Γιάννινα πέταξαν για Λονδίνο. Εκεί τους περίμενε ο μάνατζέρ του, Κώστας Φάρρας για να πάνε στα γραφεία της Αρσεναλ...

«Welcome to London… Welcome to Arsenal»

OΙ ΠΡΩΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ

1 Ιανουαρίου: Ο Μαυροπάνος φτάνει στο Λονδίνο

2 Ιανουαρίου: Το gazzetta.gr αποκαλύπτει το ταξίδι και την μεταγραφή του στην Αρσεναλ

3 Ιανουαρίου: Ο Μαυροπάνος βλέπει από τα επίσημα του Emirates το ματς πρωταθλήματος με την Τσέλσι

4 Ιανουαρίου: Η Αρσεναλ ανακοινώνει την απόκτηση του Μαυροπάνου. Ο ΠΑΣ λαμβάνει cash 2,5 εκατομμύρια ευρώ και ο Μαυροπάνος υπογράφει συμβόλαιο για 5,5 χρόνια.

5 Ιανουαρίου: Ο Μαυροπάνος προπονείται με την πρώτη ομάδα της Αρσεναλ!

10 Ιανουαρίου: Ο Αρσέν Βενγκέρ παίρνει στην αποστολή τον Μαυροπάνο για το ματς του League Cup με την Τσέλσι! Την ίδια μέρα στη συνέντευξη Τύπου ανακοινώνει πως «τα πρώτα στοιχεία που έδειξε στις προπονήσεις είναι πολύ ενθαρρυντικά κι αποφάσισα να τον κρατήσουμε μέχρι το τέλος της σεζόν».

15 Ιανουαρίου: Ο Μαυροπάνος παίζει βασικός στη νίκη της U23 Αρσεναλ με 4-0 επί της Γιουνάιτεντ.

20 Iανουαρίου: Ο Ντίνος δίνει την πρώτη του συνέντευξη στο Match Programme της Αρσεναλ για το παιχνίδι με την Κρίσταλ Πάλας...