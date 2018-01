Μπορεί στην Ελλάδα να λατρεύουμε τις μεταγραφές και τα νέα πρόσωπα, αλλά στην Αγγλία η... ψύχωση για προσθήκες είναι μεγαλύτερη. Για παράδειγμα μπορείτε να φανταστείτε τους φίλους του Ολυμπιακού στο άκουσμα της μεταγραφής του Παπέ Σισέ να κάνουν... scouting σε κάποιο παιχνίδι της Κ20 των «ερυθρολεύκων»; Ε, οι φίλοι της Αρσεναλ είδαν όλο το παιχνίδι με την U23 της Γιουνάιτεντ για να δουν ποιος είναι αυτός ο Μαυροπάνος που έκλεισε ο Αρσέν Βενγκέρ στην Αρσεναλ...



«Μαυροπάνος. Εξαιρετικός στις πάσες και με τα δύο πόδια, έχει εξαιρετική συναίσθηση και είναι πολύ καλός στον αέρα. Η Αρσεναλ βρήκε ακόμα ένα διαμάντι...»



«Ο Μαυροπάνος δείχνει εξαιρετικός. Δυνατός. Γρήγορος. Βασικά ένα τανκ. Εχει χαρακτήρα. Πολλές ελπίδες για αυτόν...»



«Μα τι ταΐζουν τα παιδιά στην Ελλάδα; Αυτός ο Μαυροπάνος είναι τεράστιος...»



«Πρώτες εντυπώσεις για τον Μαυροπάνο. Δείχνει να είναι ένας ball-playing κεντρικός αμυντικός με καλή τεχνική. Δείχνει σκληρός αλλά συγκροτημένος και μόλις έκανε μια βαθιά μπαλιά με το εξωτερικό του δεξιού του ποδιού ενώ ήταν υπό πίεση»



«Μαυροπάνος, ο Ελληνας Μπονούτσι;»



«Ο Μαυροπάνος είναι θηρίο»



«Ο Μαυροπάνος πρέπει να τρώει κουτάβια για πρωινό. Ελπίζω να συνεχίζει να παίζει έτσι»



«Ο Μαυροπάνος δείχνει τεράστιος και γρήγορος στο γήπεδο. Είμαι ήδη εντυπωσιασμένος»



«Η U23 της Αρσεναλ παίζει ωραίο ποδόσφαιρο. Και ο Μαυροπάνος δείχνει σαν ένας τεράστιος Ελληνας θεός εκεί έξω»



«Η Αρσεναλ υπέγραψε ένα μεγάλο όνομα. Και το όνομά του είναι Κωνσταντίνος Μαυροπάνος. Δεν αστειεύονται όταν είναι να υπογράψουν μεγάλα ονόματα»

Mavropanos has been tidy on the ball so far... but don't just take our word for it

Want to watch his first appearance in an Arsenal shirt?

It's here - and it's LIVE https://t.co/uEGmZkZBXu pic.twitter.com/8fNsAQXxwQ

— Arsenal FC (@Arsenal) January 15, 2018