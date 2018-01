Ο Λίνεκερ την... είπε στη Γουότφορντ για την απόλυση Σίλβα (pic)

Ο Πορτογάλος τεχνικός απολύθηκε το πρωί της Κυριακής από τη Γουότφορντ, πληρώνοντας το μάρμαρο των συνεχόμενων αρνητικών αποτελέσμάτων, αλλά ο Γκάρι Λίνεκερ δεν έχασε την ευκαιρία να πετάξει το... καρφί του στις «Σφήκες» γι’ αυτήν την απόφαση.

«Ακατανόητη απόφαση, κατά τη γνώμη μου, από τη Γουότφορντ να απολύσει τον Μάρκο Σίλβα μετά από ένα κακό σερί αποτελεσμάτων. Θα τον... αρπάξουν πολύ γρήγορα και η Γουότφορντ σίγουρα θα πάρει έναν λιγότερο ταλαντούχο προπονητή», ήταν το σχόλιο του Λίνεκερ στο twitter.

Absurd decision, in my opinion, by Watford to fire Marco Silva after his first bad run. He’ll be snapped up very quickly and Watford will almost certainly get someone less talented.

— Gary Lineker (@GaryLineker) January 21, 2018