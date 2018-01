«Πέταξε» στο Μάντσεστερ για τις ιατρικές εξετάσεις ο Σάντσες (vid)

Όλα έχουν συμφωνηθεί μεταξύ Άρσεναλ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τον Σάντσες να πηγαίνει στο Όλντ Τράφορντ και τον Χένρικ Μκιταριάν να... κατεβαίνει στο Emirates.

Ο Σάντσες αναμενόταν μέσα στο σαββατοκύριακο στο Μάντσεστερ για να περάσει τα ιατρικά και το πρωί της Κυριακής επιβιβάστηκε σε ένα λίαρ τζετ που θα τον οδηγήσει στη βορειοδυτική Αγγλία.

Ο Χιλιανός άσος πόσταρε ένα story στο Instagram από τη στιγμή της επιβίβασής του στο ιδιωτικό αεροπλάνο με προορισμό το Μάντσεστερ.

Alexis Sanchez's latest Instagram story boarding his private jet to Manchester ahead of the big transfer from Arsenal. pic.twitter.com/1pnmj1xg7r

