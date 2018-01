Ο Λίροϊ Σανέ έκανε μαγική ενέργεια, στριφογύρισε, πέρασε τη μισή Νιούκαστλ και σέρβιρε το 3-1 στον Αγουέρο. Πραγματικά απίθανη προσπάθεια.

That run from Sane though #MCINEW pic.twitter.com/bbjX4AH9cM

— Alex Lancaster (@alexlancaster16) January 20, 2018