Ανακοίνωσε τον δανεισμό του Σταφυλίδη η Στόουκ

Παίκτης της Στόουκ είναι και επίσημα πλέον ο Κώστας Σταφυλίδης με τους «Πότερς» να ανακοινώνουν τον δανεισμό του 24χρονου Έλληνα αριστερού μπακ.

Ο Σταφυλίδης θα δοκιμάσει την τύχη του στην Premier League ως το τέλος της φετινής σεζόν με τη μορφή δανεισμού από την Αούγκσμπουργκ, ελπίζοντας ότι θα ικανοποιήσει τον νέο τεχνικό της Στόουκ, Πολ Λάμπερτ.

Ο Έλληνας διεθνής είχε ελάχιστο χρόνο συμμετοχής τη φετινή σεζόν με τη φανέλα της Άουγκσμπουργκ, από την οποία είχε βρεθεί κοντά στην έξοδο και το περασμένο καλοκαίρι.

#SCFC are delighted to confirm the signing of Greek international defender Kostas Stafylidis on loan from @FCAugsburg pic.twitter.com/5DLniC3OJa

— Stoke City FC (@stokecity) January 18, 2018