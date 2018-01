Επίσημα στην Εβερτον ο Γουόλκοτ

Υστερα από 12 χρόνια ο Γουόλκοτ αφήνει το Λονδίνο έχοντας με τη φανέλα της Αρσεναλ 398 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, 108 γκολ, 78 ασίστ και 3 τίτλους FA Cup. Ο 28χρονος δεν ήταν πλέον βασικός στα πλάνα του Αρσέν Βενγκέρ και η παραχώρησή του στην Εβερτον έβαλε στα ταμεία των Gunners 25 εκατ. λίρες. Ο Γουόλκοτ έβαλε υπογραφή σε συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 3.5 ετών και θα παίρνει 110.000 την εβδομάδα. «Είμαι πολύ φιλόδοξος και ήρθα εδώ επειδή το club θέλει να πάει στο επόμενο επίπεδο. Και με τους παίκτες που ήρθαν πιστεύω ότι το επόμενο επίπεδο είναι κάτι που μπορεί να επιτευχθεί. Είμαι ενθουσιασμένος με το νέο κεφάλαιο που ανοίγει στην καριέρα μου, πιστεύω ότι αυτό είναι το κατάλληλο μέρος για μένα» δήλωσε.

Welcome to your new home… pic.twitter.com/7Okf2ItZUv

— Everton (@Everton) January 17, 2018