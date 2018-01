Αποσύρθηκε η... Ολνταμ, πιο κοντά σε Αλέξις η Γιουνάιτεντ!

Είναι τρελοί αυτοί οι Βρετανοί! Η Σίτι πίεσε αρκετά για τον Αλέξις, ωστόσο αποσύρθηκε από τη μάχη της απόκτησής του. Ωστόσο, δεν ήταν η μοναδική ομάδα που τα παράτησε, αφού και η... Ολνταμ με ανάρτησή της στο twitter τόνισε πως δεν θα καταθέσει επίσημη πρόταση. Μάλιστα ζήτησε από τον 23χρονο Ράιαν Μακλάχλιν να... ωριμάσει! Πλέον, ο δρόμος για την απόκτηση του Χιλιανού είναι ορθάνοιχτος για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

BREAKING: Oldham are NOT in the race to sign Alexis Sánchez. (Source: @OfficialOAFC) pic.twitter.com/91SFrVBqxO

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 16, 2018