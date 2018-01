Απίθανη παράσταση on camera ο Κλοπ, που τρέλανε και την Αμερική! (vid)

Η Λίβερπουλ πήρε τεράστια νίκη και ο Γίργκεν Κλοπ πήρε τη σκυτάλη για μια τρελή παράσταση on camera. O Γερμανός είδε ότι το πάνελ είναι του NBC και τους είπε: «Α, είστε αμερικάνικο δίκτυο...τι καλά, θα με βλέπουν τα αφεντικά μου και θα χοροπηδάνε..». Μετά το... γαλλικό του «what the f@$k» οι παρουσιαστές προσπάθησαν να απολογηθούν και ο Κλοπ τους... ξέρανε «Νόμιζα ότι στην Αμερική επιτρέπονται αυτά..»!

Klopp just gave the best 30 seconds of post match interview I’ve ever seen. Complete with f-bomb on live tv.

What a man. #LFC

