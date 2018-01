Θρύλος της Τότεναμ στην Premier League o Κέιν! (vids)

Απίθανος και στο 2018 ο Χάρι Κέιν και το βράδυ της 13ης Ιανουαρίου θα το θυμάται σε όλη του τη ζωή! Ο λόγος; Ο 24χρονος επιθετικός με τα δυο τέρματα κόντρα στην Εβερτον έφτασε τα 98 στην Premier League, πέρασε στην κορυφή, αφήνοντας πίσω του τον Τέντι Σέριγχαμ. Ο Κέιν χρειάστηκε 135 παιχνίδια να φτάσει σε αυτό το τρελό απίθανο ρεκόρ, όταν ο Σέριγχαμ είχε σκοράρει 97 γκολ σε 236 αναμετρήσεις! Την εξάδα των κορυφαίων σκόρερ των Σπερς στην Premier League συμπληρώνουν οι: Ρόμπι Κιν (91 γκολ σε 238 ματς), Ζερμέν Ντεφόε (91 γκολ σε 276 ματς), Κρις Αρμοστρονγκ (48 γκολ σε 141 ματς), Γκάρεθ Μπέιλ (42 γκολ σε 146 ματς). Παράλληλα, ο Κέιν είναι μόλις ο τρίτος παίκτης που σκοράρει 20+ γκολ σε τέσσερις διαδοχικές σεζόν στην Premier League, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ του Αλαν Σίρερ, ενώ μπροστά τους είναι ο Τιερί Ανρί (5 σεζόν με 20+).

HARRY KANE - The highest Spurs goalscorer in @PremierLeague history! #OneOfOurOwn pic.twitter.com/LzHjL8ggK0

Harry Kane has overtaken Teddy Sheringham as Tottenham's all-time leading scorer in the Premier League pic.twitter.com/CLQoh2b7Io

— B/R Football (@brfootball) January 13, 2018