O Γκουαρδιόλα των ρεκόρ!

Η Πάλας δεν έσπασε το αήττητο της Σίτι, η ομάδα έκλεισε τον μήνα με επτά νίκες, μια ισοπαλία και ο Πεπ Γκουαρδιόλα κατέκτησε το βραβείο για τον προπονητή του μήνα στην Premier League! Ο Καταλανός σπάει τα κοντέρ στη διοργάνωση, αφού κέρδισε το συγκεκριμένο βραβείο τέταρτη διαδοχική φορά (Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος)! Οι Πολίτες πέτυχαν 19 γκολ τον Δεκέμβρη κι έριξαν στο... καναβάτσο Τότεναμ, Γουέστ Χαμ, Μπόρνμουθ, Νιουκάστλ, Σουόνσι, Λέστερ και Γιουνάιτεντ! O Γκουαρδιόλα σε 60 ματς κατάφερε να πάρε το βραβείο πέντε φορές, όταν ο Ζοσέ Μουρίνιο έχει αναδεχθεί προπονητής του μήνα τρεις φορές στην Premier League σε 272 παιχνίδια!

