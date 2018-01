Ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος θα βρεθεί για πρώτη φορά στον πάγκο της Άρσεναλ, καθώς ο Αρσέν Βενγκέρ αποφάσισε να τον πάρει μαζί του, έχοντας σημαντικές απουσίες. Ο Έλληνας αμυντικός ενδέχεται να πάρει χρόνο συμμετοχής, κάτι που θα σημαίνει ότι θα παραμείνει στους κανονιέρηδες μέχρι το τέλος της σεζόν, καθώς θα έχει ήδη παίξει με δύο ομάδες.

In the Arsenal squad for the first time tonight... Konstantinos Mavropanos #CFCvAFC pic.twitter.com/RE4rt6CWG6

— Arsenal FC (@Arsenal) January 10, 2018