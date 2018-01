Πήρε Μπάουερ η Στόουκ!

Στην Στόουκ για τα επόμενα 4.5 χρόνια θα αγωνίζεται ο Μόριτς Μπάουερ, ο οποίος πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο. Ο Αυστριακός δεξιός μπακ αγωνιζόταν στη Ρωσία και τη Ρούμπιν Καζάν, όπου φέτος είχε 16 συμμετοχές στο πρωτάθλημα, ενώ έχει 4 συμμετοχές με το αντιπροσωπευτικό του συγκρότημα.

#SCFC have signed Austrian international Moritz Bauer from Rubin Khazan for an undisclosed fee.#WelcomeMoritz pic.twitter.com/uOka5I5655

— Stoke City FC (@stokecity) 9 Ιανουαρίου 2018