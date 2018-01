Ιμπραΐμοβιτς: «Επειδή δεν είμαι ξανθός και Σβένσον, υπάρχει ρατσισμός» (vid)

Το είχε πει λίγες μέρες νωρίτερα, το επανέλαβε και τώρα σε συνέντευξή του στο γαλλικό κανάλι «Canal+». Εκεί ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς αποκάλυψε το σοβαρό παράπονο που έχει από τους συμπατριώτες του, κατηγορώντας τους μάλιστα ότι ουσιαστικά δεν τον αποδέχτηκαν ποτέ, επειδή είναι μετανάστης.

«Εάν το όνομά μου ήταν Σβένσον ή Αντερσον ή εάν ήμουν ξανθός, τότε τα media στη Σουδία θα με υπερασπίζονταν. Αντιθέτως, μου επιτίθενται ακόμα, επειδή είμαι ο Ιμπραΐμοβιτς. Είναι καμουφλαρισμένος ρατσισμός και είμαι 100% σίγουρος γι' αυτό».

Ibrahimovic on the Swedish media: "They still attack me. They cannot accept that I'm Ibrahimovic. If another Swedish player would do same mistake I do they would defend them. There is undercover racism. This exists, I'm 100% sure." #MUFCpic.twitter.com/MB1R2WoVA2

— Devils Latest (@Devils_Latest) January 8, 2018