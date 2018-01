Ο Χοσέ Χολέμπας δεν πρόκειται να το κουνήσει από την Γουότφορντ. Ο 33χρονος άσος υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τους Hornets και θα φοράει τη φανέλα τους μέχρι το καλοκαίρι του 2020. Το προηγούμενο συμβόλαιο του Έλληνα διεθνή αμυντικού έφτανε στο τέλος του με το τέλος της τρέχουσας σεζόν.

| OFFICIAL: #watfordfc defender Jose Holebas has signed a new two-year contract to remain at Vicarage Road until the summer of 2020.

— Watford FC (@WatfordFC) 8 Ιανουαρίου 2018