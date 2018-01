Η Φόρεστ καλεί τους οπαδούς, τρολάροντας τον Βενγκέρ! (pic)

Η Ομοσπονδία αποφάσισε να τιμωρήσει με τρεις αγωνιστικές τον Αρσέν Βενγκέρ, ποινή που ισχύει για όλες τις διοργανώσεις. Έτσι, το πρώτο ματς της Άρσεναλ στο οποίο ο Αλσατός δεν θα είναι στον πάγκο είναι εκείνο με τη Νότιγχαμ Φόρεστ για το Κύπελλο.

Και η τελευταία βρήκε έναν πανέξυπνο τρόπο να κάνει κάλεσμα στους οπαδούς της με αφορμή την τιμωρία. «Ο Αρσέν Βενγκέρ θα είναι στην εξέδρα. Εσύ;», ήταν το πρώτο tweet με link για αγορά εισιτηρίου. «Κύριε Βενγκέρ αν θέλετε να αναβαθμίσετε το εισιτήριό σας, ακολουθείστε αυτό το link», το δεύτερο.

Arsene Wenger will be in the stands on Sunday. Will you?

Book your tickets for #NFFC's @EmiratesFACup clash with @Arsenal at https://t.co/NLz39wNV8j. pic.twitter.com/S2oMPCkEl8

— Nottingham Forest FC (@NFFC) January 5, 2018