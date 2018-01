Αυτά μόνο στην Αγγλία γίνονται! (vid)

Δίχως ν' αντιμετωπίσει το παραμικρό πρόβλημα, ένας οπαδός της Τσέλσι πανηγύρισε το γκολ της ισοφάρισης με πέναλτι από τον Αζάρ, το βράδυ της Τετάρτης στο «Έμιρεϊτς».

Μάλιστα εμψύχωνε τον Βέλγο πριν από την εκτέλεση και τελικά πανηγύρισε έξαλλα το 2-2 με τους οπαδούς της Αρσεναλ που κάθονταν δίπλα, απλώς να τον κοιτάνε...

WTF: Chelsea fan celebrating Eden Hazard’s Penalty in the Arsenal end....

....and nobody’s bothered by it.

( @macewhu69) pic.twitter.com/occF9BZFdV

— SPORF (@Sporf) 4 Ιανουαρίου 2018