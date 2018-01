Η Χάντερσφιλντ τα βρήκε σε όλα με τη Μονακό κι έκανε δικό της μέχρι το τέλος της σεζόν τον Ολλανδό αμυντικό, Τέρενς Κονγκολό. Ο 23χρονος που είχε 6 εμφανίσεις με τους Μονεγάσκους στο πρώτο μισό της φετινής σεζόν θα φορά τη φανέλα με τον αριθμό «5».

DONE DEAL: #htafc has complete the signing of Netherlands international defender @KongoloTerence on loan from @AS_Monaco https://t.co/qjMA2IGWoU (AT) pic.twitter.com/EhwdEACL4w

— Huddersfield Town (@htafcdotcom) January 2, 2018