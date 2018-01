Το σκορ ήταν στο 2-1 για την Μπράιτον και από ένα κόρνερ στο 79’ ο Γουίλσον σκόραρε για το τελικό 2-2 για την Μπόρνμουθ. Το γκολ θυμίζει περισσότερο… FIFA, καθώς η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα ύστερα από 15 επαφές στην περιοχή, από τις οποίες η μία ήταν χειρότερη από την άλλη!

Callum Wilson’s goal. And they say Fifa isn’t realisti pic.twitter.com/63GPyA7sCX

— Cosmo Khan (@CosmoKhan7) January 1, 2018