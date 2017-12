Στο 89' ο Κάλουμ Τσέιμπερς έκανε χέρι εντός περιοχής και η Γουέστ Μπρομ ισοφάρισε 1-1 την Αρσεναλ. Η απόφαση εξόργισε τους Gunners που με τη λήξη έπεσαν πάνω στον Μάικ Ντιν. Πιο έξαλλος όμως έγινε ο Πετρ Τσεχ, με την κάμερα να τον πιάνει να λέει τις κακές αγγλικές λέξεις στον διαιτητή.

What did Petr Cech think of Mike Dean @Arsenal pic.twitter.com/ohwGUQCdHW

— Gunner712004 (@gunner712004) December 31, 2017