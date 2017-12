Υπήρξε η απόλυτη χρονιά. Η δική του χρονιά, στην οποία ξεπέρασε Μέσι και Κριστιάνο στο σκοράρισμα. Και Σίρερ και όλους. Ο Χάρι Κέιν άραξε λοιπόν σπιτάκι, πήρε αγκαλιά τις μπάλες των αγώνων όπου σημείωσε χατ τρικ, έβαλε μπροστά και το Χρυσό Παπούτσι της Premier League και ζήτησε από τον καινούργιο χρόνο: «Τα ίδια και καλύτερα».

2017 has been good to me. Bring on 2018! #Hattrickballs #Goldenboot #HappyNewYear pic.twitter.com/WuKBBmP7B6

— Harry Kane (@HKane) December 31, 2017