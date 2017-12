Η μεγαλύτερη... επέμβαση του Κουρτουά (pics)

Εχει βγάλει πολλά, έχει κατεβάσει ρολά, αλλά τέτοια δυνατή ενέργεια ο Τιμπό Κουρτουά δεν είχε ξανακάνει. Ο Βέλγος τερματοφύλακας της Τσέλσι βρέθηκε στην πατρίδα του για ν' αλλάξει χρόνο και επισκέφτηκε ένα φίλο που τον είχε ανάγκη. Ο 8χρονος πιτσιρικάς πάσχει από λευχαιμία και ο Κουρτουά του έδωσε από κοντά δύναμη για τη μεταμόσχευση που θα γίνει με το νέο έτος. Γερό να είναι το παιδάκι.

Today I visited my little friend Jorgo at the hospital in Leuven. He is 8 years old and incredible strong in his fight against leukemia!

Next week he undergoes a last bone marrow transplant. I am happy to see him this strong and positive!

Stay strong my little friend! pic.twitter.com/Kr90OkXfZt

— Thibaut Courtois (@thibautcourtois) December 31, 2017