Ξέσπασε σε κλάματα ο Ζεσούς (vids&pics)

Το Σέλχαρστ Παρκ αποδείχθηκε γρουσούζικο για τον Ζεσούς, ο οποίος σε 23 λεπτά τραυματίστηκε δυο φορές, με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να συνεχίσει. Ο Βραζιλιάνος αποχώρησε κουτσαίνοντας και το γεγονός πως ξέσπασε σε κλάματα δείχνει πως ο τραυματισμός είναι πιο σοβαρός...

Lance da contusão do Gabriel Jesus pic.twitter.com/ekNoXrrE5y

Gabriel Jesus in tears after getting inujred. #CRYARS pic.twitter.com/Q4qTmsIcLg

— Junaid Moraes (@iamjafridi) December 31, 2017