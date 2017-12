Με φορείο και μάσκα οξυγόνου ο Λουκάκου! (vid)

Δεν πέρασαν δέκα λεπτά από την έναρξη του ματς και οι φίλοι της Γιουνάιτεντ είδαν σοκαρισμένοι τον Λουκάκου στο έδαφος να μην είναι σε θέση να συνεχίσει. Ο Βέλγος σηκώθηκε να πάρει την κεφαλιά, συγκρούστηκε με τον Χουντ και το χτύπημα στο πίσω μέρος του κεφαλιού τον κράτησε στο έδαφος. Ο Λουκάκου αποχώρησε με φορείο και μάσκα οξυγόνου, με το Ολντ Τράφορντ να είναι όρθιο και να χειροκροτεί! Μάλιστα, με την πτώση του παίκτη στο έδαφος, το ιατρικό τιμ της Γιουνάιτεντ ειδοποίησε αμέσως το ασθενοφόρο να είναι έτοιμο για διακομιδή στο North Manchester General Hospital. Ωστόσο, τα μηνύματα είναι θετικά για το Βέλγο, αφού αποφασίστηκε πως ο παίκτης δεν έχει κάτι σοβαρό και θα παραμείνει στο ιατρείο του Ολντ Τράφορντ.

Not sure what happened to lukaku here. Maybe it’s a bad angle pic.twitter.com/PxKbrGbSnf

— Cam (@BFooli) December 30, 2017