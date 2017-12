Η Μπασακσεχίρ ευχαριστεί την Εβερτον που έκλεψε παίκτη της Μπεσίκτας (pic & vid)

Ο Τσενκ Τοσούν πηγαίνει προς την Εβερτον και έτσι θα αποδυναμωθεί η επίθεση της νυν ομάδας του, Μπεσίκτας. Αυτό έφερε χαρές σε μια από τις αντίπαλες ομάδες των Αετών και την εξέφρασαν μέσω Twitter. Η Μπασακσεχίρ λοιπόν ευχαρίστησε επίσημα την Εβερτον που «κλέβει» τον 26χρονο Τούρκο φορ, σε μία ενέργεια που μάλλον δεν έχει ξανασυμβεί.

Thank you @Everton for stealing @CenkTosun_ from our great rivals @Besiktas He is one transfer you'll never regret https://t.co/AISKzFTK6Y

— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) December 29, 2017