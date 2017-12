Εχασε το τρελό, έβαλε το απίθανο ο Λίνγκαρντ! (vid)

Η μπάλα είναι... π@#$η! Στο 51ο λεπτό ο Λίνγκαρντ απο θέση βολής... κατάφερε να στείλει τη μπάλα στο πρόσωπο του Πόουπ, ενώ δυο φορές η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι! Δυο λεπτά αργότερα με απίθανη, τρελή τακουνάρα δικαιώθηκε πετυχαίνοντας από τα καλύτερα γκολ της σεζόν!

It's just as well Lingard scored that because this was both a terrible miss and a great save pic.twitter.com/si5KengVxz

— Second Yellow Card / Matt (@SecondYellowCrd) December 26, 2017